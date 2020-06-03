Коронавирус в мире за прошедшие сутки: инфицированных стало больше на 93 тыс.

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество людей, инфицированных коронавирусом нового типа, за минувшие сутки в мире возросло более чем на 93 тыс, а умерших в связи с инфекцией увеличилось на 3,6 тыс. Такие данные опубликованы 3 июня на сайте ВОЗ.

По состоянию на 11:00 3 июня, в мире зарегистрирован 6 287 771 случай инфицирования, 379 941 человек умерли. За сутки эти показатели увеличились на 93 246 и на 3 621 соответственно. Днем ранее за сутки были зафиксированы 113 198 новых случаев заражения и 4 242 смерти.

Регион Северной и Южной Америки по-прежнему не уступает первенство по количеству инфицированных - 2 949 455. За сутки оно возросло на 44 023. Количество умерших достигло 165 311 (+2 063). В Европе - 2 191 614 заразившихся и 183 313 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 15 681, а умерших - на 897.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 552 497, зафиксирована 13 181 смерть. За сутки число заразившихся увеличилось на 16 349, умерли 282 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 798 330 человек. Далее следуют Бразилия (526 447), Россия (432 277), Великобритания (277 989), Испания (240 304), Италия (233 515), Индия (207 615), Германия (182 370), Перу (170 039) и Турция (165 555).-0-