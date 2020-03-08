Коронавирус зафиксирован еще в четырех странах

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число стран, в которых зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом COVID-19, приближается к 100. В ночь с 7 на 8 марта о выявлении коронавируса нового типа на своих территориях заявили власти Молдовы, Парагвая, Болгарии и Мальты, сообщает ТАСС.

Согласно свежим данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за последние сутки число жертв коронавируса в Китае составило 27 человек, число заразившихся увеличилось на 44, выздоровели 1,6 тыс. По данным ведомства, число случаев заболевания в стране за всю историю эпидемии достигло почти 80,7 тыс., при этом выздоровели 57 тыс. человек, умерли 3097.

За последние сутки во Франции выявлено 336 новых случаев заражения, число инфицированных достигло 949 человек при 11 летальных исходах. В Италии от вызванного коронавирусом заболевания за сутки умерли 36 человек. Количество заразившихся в стране достигло 5833 при 233 летальных исходах.

В Норвегии за субботу зафиксировано 34 новых случая заражения, общее число находящихся на домашнем карантине людей с подтвержденным коронавирусом достигло 147 человек. Еще 21 случай заболевания подтвержден в Греции - число заразившихся выросло с 45 до 66 человек. Коронавирус также выявлен еще у пяти пациентов в Чехии, где общее число зараженных составляет 26 человек.

Четыре новых случая заражения зарегистрированы в Румынии, общее количество заболевших составило 10 человек, 16 находятся на карантине, а еще 13 тыс. - в изоляции в домашних условиях. В Египте было официально зарегистрировано только три случая заражения - у граждан Китая, Канады и одного египтянина. Власти Аргентины сообщили о первом случае смерти пациента с коронавирусом.

Ввиду роста числа заразившихся в Европе, многие страны вводят дополнительные меры безопасности на своих границах. Так, компания-оператор финских железных дорог VR сообщила, что пассажирам курсирующих между Санкт-Петербургом и Хельсинки поездов "Аллегро" из-за угрозы распространения коронавируса проводят произвольные проверки температуры тела. Власти Польши заявили о намерении проводить с 9 марта выборочные проверки пассажиров пересекающих границу страны автобусов. Им будут измерять температуру и в случае подозрения на заболевание отправлять в больницу санитарным транспортом.

В Италии в ближайшее время могут принять решение закрыть въезд и выезд из более чем 10 областей страны, в число которых входит Ломбардия, Венето и Пьемонт. На этих территориях школы, музеи, спортивные залы и бассейны будут закрыты, по крайней мере, до 3 апреля. Отпуска всех медицинских работников будут отменены.

Общее число заразившихся новым коронавирусом COVID-19 в мире превышает 100 тыс. Вспышка вызванного COVID-19 заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Республике Корея, Иране и Италии. -0-