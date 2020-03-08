Коронавирус зафиксирован еще в четырех странах

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 8 марта 2020
Минск Облачно с прояснениями +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:49 Волейболисты "Строителя" и "Шахтера" добились очередных побед в четвертьфинале чемпионата Беларуси Спорт
10:28 Футболистки сборной Беларуси сыграли вничью с румынками в товарищеском матче в Турции Спорт
10:19 "Витэн" на выезде разгромил "Динамо-БНТУ" в чемпионате Беларуси по мини-футболу Спорт
10:11 Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Мадейры В мире
09:38 Лодка с двумя рыбаками перевернулась на озере в Бешенковичском районе Происшествия
09:29 Театр эстрады покажет в Лиде караоке-спектакль "Сваты" Афиша
09:28 Коронавирус зафиксирован еще в четырех странах В мире
09:07 Белоруска Алина Горносько выиграла золото турнира Гран-при по художественной гимнастике в Брно Спорт
09:01 Женщинам посвящается – архивные фотографии БЕЛТА к 8 марта Общество
00:29 ФОТОФАКТ: Гала-концерт "Звезды мирового балета. От классики до модерна" прошел в Минске Культура
07.03.20
07.03.20 23:49 Белорусская конькобежка Марина Зуева заняла 7-е место на этапе КМ в Херенвене Спорт
07.03.20 23:31 Белорусская фигуристка Милана Ромашова заняла 12-е место на ЧМ среди юниоров в Эстонии Спорт
07.03.20 23:11 Хоккеисты "Юности" вышли в полуфинал плей-офф Кубка Президента Спорт
07.03.20 22:29 В Литве река Нерис загрязнена нефтепродуктами В мире
07.03.20 22:05 В ДТП на шоссе Дамаск - Хомс погибли 30 человек В мире
07.03.20 21:34 В Италии пилот медицинского вертолета спас пассажиров от гибели В мире
07.03.20 20:53 В рухнувшем в Китае отеле на карантине размещались контактные с больными коронавирусом В мире
07.03.20 20:20 Белорусский квартет стал 7-м в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону в чешском Нове-Место Спорт
07.03.20 19:59 Белорусские теннисисты уступили немцам со счетом 1:4 в квалификации Кубка Дэвиса Спорт
07.03.20 19:33 Ливни стали причиной гибели 53 человек в Руанде В мире
07.03.20 19:00 БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги Спорт
07.03.20 18:59 Сена вышла из берегов и затопила набережные в Париже В мире
07.03.20 18:41 Минские "Цмокi" проиграли "Зелене Гуре" в матче Единой лиги ВТБ Спорт
07.03.20 18:04 В Беларуси вылечен первый пациент с коронавирусом Общество
07.03.20 17:55 В ВОЗ разъяснили отличие вызванного коронавирусом заболевания от сезонного гриппа В мире
07.03.20 17:41 Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе КМ в Нове-Место, белоруски - 15-е Спорт
07.03.20 17:28 Белорусские теннисисты уступили немцам в квалификации Кубка Дэвиса Спорт
07.03.20 17:14 В Китае обрушилось здание гостиницы, под завалами оказались около 70 человек В мире
07.03.20 16:32 Климович и Сиваков помогли "Оренбургу" победить "Арсенал" в чемпионате России Спорт
07.03.20 15:53 Сборная Беларуси после проигранной парной встречи уступает Германии в матче Кубка Дэвиса со счетом 1:2 Спорт
Все новости
Все новости
В мире
08 марта 2020, 09:28

Коронавирус зафиксирован еще в четырех странах

Фото ТАСС
Фото ТАСС
Новости темы "Распространение коронавируса"
В Беларуси вылечен первый пациент с коронавирусом
В ВОЗ разъяснили отличие вызванного коронавирусом заболевания от сезонного гриппа

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число стран, в которых зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом COVID-19, приближается к 100. В ночь с 7 на 8 марта о выявлении коронавируса нового типа на своих территориях заявили власти Молдовы, Парагвая, Болгарии и Мальты, сообщает ТАСС.

Согласно свежим данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за последние сутки число жертв коронавируса в Китае составило 27 человек, число заразившихся увеличилось на 44, выздоровели 1,6 тыс. По данным ведомства, число случаев заболевания в стране за всю историю эпидемии достигло почти 80,7 тыс., при этом выздоровели 57 тыс. человек, умерли 3097.

За последние сутки во Франции выявлено 336 новых случаев заражения, число инфицированных достигло 949 человек при 11 летальных исходах. В Италии от вызванного коронавирусом заболевания за сутки умерли 36 человек. Количество заразившихся в стране достигло 5833 при 233 летальных исходах.

В Норвегии за субботу зафиксировано 34 новых случая заражения, общее число находящихся на домашнем карантине людей с подтвержденным коронавирусом достигло 147 человек. Еще 21 случай заболевания подтвержден в Греции - число заразившихся выросло с 45 до 66 человек. Коронавирус также выявлен еще у пяти пациентов в Чехии, где общее число зараженных составляет 26 человек.

Четыре новых случая заражения зарегистрированы в Румынии, общее количество заболевших составило 10 человек, 16 находятся на карантине, а еще 13 тыс. - в изоляции в домашних условиях. В Египте было официально зарегистрировано только три случая заражения - у граждан Китая, Канады и одного египтянина. Власти Аргентины сообщили о первом случае смерти пациента с коронавирусом.

Ввиду роста числа заразившихся в Европе, многие страны вводят дополнительные меры безопасности на своих границах. Так, компания-оператор финских железных дорог VR сообщила, что пассажирам курсирующих между Санкт-Петербургом и Хельсинки поездов "Аллегро" из-за угрозы распространения коронавируса проводят произвольные проверки температуры тела. Власти Польши заявили о намерении проводить с 9 марта выборочные проверки пассажиров пересекающих границу страны автобусов. Им будут измерять температуру и в случае подозрения на заболевание отправлять в больницу санитарным транспортом.

В Италии в ближайшее время могут принять решение закрыть въезд и выезд из более чем 10 областей страны, в число которых входит Ломбардия, Венето и Пьемонт. На этих территориях школы, музеи, спортивные залы и бассейны будут закрыты, по крайней мере, до 3 апреля. Отпуска всех медицинских работников будут отменены.

Общее число заразившихся новым коронавирусом COVID-19 в мире превышает 100 тыс. Вспышка вызванного COVID-19 заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Республике Корея, Иране и Италии. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Болгария болезни Европа Молдова
Новости рубрики В мире
Фото flickr.com Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Мадейры
Фото LRT В Литве река Нерис загрязнена нефтепродуктами
Фото Twitter В ДТП на шоссе Дамаск - Хомс погибли 30 человек
Фото Globallookpress В Италии пилот медицинского вертолета спас пассажиров от гибели
Фото Reuters В рухнувшем в Китае отеле на карантине размещались контактные с больными коронавирусом
Фото Getty Images Ливни стали причиной гибели 53 человек в Руанде
Главное
Во время встречи Лукашенко: предложений о поставках и переработке в Беларуси нефти уже немало
Лукашенко белорусским женщинам: вы наполняете нашу жизнь добротой и гармонией
Вторая партия танкерной нефти начала поступать на "Нафтан"
Женщинам посвящается – архивные фотографии БЕЛТА к 8 марта
Топ-новости
Матвиенко: на священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции
Кочанова: поколение победителей заложило фундамент независимой Беларуси
Белоруска Алина Горносько выиграла золото турнира Гран-при по художественной гимнастике в Брно
Учебный процесс в БНТУ с 10 марта вернется в штатный режим
Мини-сад, композиции в коробках, сухоцветы: какие альтернативы тюльпанам можно найти в Минске
В Совете Республики продолжаются личные приемы граждан
В Беларуси вылечен первый пациент с коронавирусом
Книга о Героях Советского Союза вышла в издательстве "Белорусская Энциклопедия"
Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта
Движение по мосту на ул. Железнодорожной в Минске откроют 8 марта
МИД предупредил белорусских туристов об ограничениях в некоторых странах из-за коронавируса
ФОТОФАКТ: Гродненские спасатели поздравили женщин с 8 марта
Трудолюбивая и уверенная в себе: Белстат опубликовал портрет белорусской женщины
ФОТОФАКТ: В парке им. М.Горького озеленители опробовали новую технику для посадки деревьев
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.