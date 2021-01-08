Коронавирусом в мире за первую неделю года заразились столько же людей, сколько за весь июнь

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. COVID-19 за первую неделю января был диагностирован у 4,5 млн человек на планете. Это немного больше, чем за предыдущие семь дней, когда в мире выявили 4,1 млн заразившихся, и примерно столько же, сколько зафиксировали за весь июнь прошлого года, сообщает ТАСС.

При этом, по подсчетам информагентства, в относительном выражении недельный прирост числа инфицированных снизился до минимальных с начала пандемии 5%.

Всего в мире заразились 88 млн человек, из которых в данный момент болеют около 23 млн. Но это неполные данные, так как многие страны не публикуют статистику. Доля уже выздоровевших, как и в конце декабря, остается на уровне 56%.

Уже в 18 странах мира число инфицированных превысило 1 млн, в половине из них заболевших больше 2 млн. Главными очагами распространения коронавируса остаются Америка и Европа. Так называемый британский штамм, который, по некоторым сведениям, распространяется гораздо быстрее обычного, выявлен уже более чем в 40 странах.-0-