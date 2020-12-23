Коронавирусом заразился каждый пятидесятый житель России

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля заразившихся коронавирусом жителей России достигла 2% населения страны. Такие данные приводит ТАСС, основываясь на подсчетах данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Как сообщили в штабе, с начала пандемии в России выявили 2 933 753 случая заражения, притом что население страны, по оценке Росстата, составляет 146 748 600 человек.

В Москве, которая остается главным очагом эпидемии в стране, доля заразившихся достигла 6% населения, в Санкт-Петербурге она близка к 4%.

В число регионов с самой высокой долей инфицированных вошли также Горный Алтай (более 6%), Ямал (5,7%), Калмыкия (5,1%), Мурманская область (4,5%), Тува (4,4%), Карелия (4%).-0-