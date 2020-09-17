Короткое замыкание могло стать причиной пожара в наркоклинике Красноярска

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительная причина пожара в частной наркологической клинике в Красноярске, где погибли четыре человека, - короткое замыкание проводки. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

"Предположительно, короткое замыкание проводки. Это предварительная причина пожара, но это не значит, что она подтвердится после окончания расследования причин пожара. Расследование длится до 10 дней по таким пожарам, а иногда и до месяца", - сообщили в МЧС.

Источник ТАСС в правоохранительных органах ранее сообщил, что к возгоранию могло привести короткое замыкание в светильнике в палате. "Причиной пожара в клинике "Чистый город" стало короткое замыкание, произошедшее в светильнике в одной из палат. Огонь распространился по первому этажу и подвесному потолку", - сказал собеседник агентства.

Возгорание в клинике произошло в ночь на 17 сентября. Погибли четыре человека, еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

По предварительным данным, часть пациентов находилась в клинике анонимно. Установить личности погибших из-за термических повреждений невозможно без проведения геномных экспертиз.-0-