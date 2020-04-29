29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпорация Boeing из-за пандемии сокращает около 10 процентов своих сотрудников по всему миру, сообщает глава компании Дэвида Келхун. Письмо размещено на официальном сайте.

Увольнять работников корпорация вынуждена из-за негативных последствий пандемии, которые замедляют производство самолетов.

Сокращать штат сотрудников начали за счет неоплачиваемых отпусков.

"Авиационной отрасли потребуется несколько лет на то, чтобы вернуться к тому объему перевозок, который мы наблюдали всего несколько месяцев тому назад", - заявил глава корпорации Дэвид Келхун .

"Мы изо всех сил старались сохранить рабочие места, избегать увольнений даже несмотря на прекращение эксплуатации Boeing 737 MAX. Но очередное сокращение производства и продолжающееся влияние пандемии COVID-19 на бизнес вынуждат нас сократить штат сотрудников", - сообщил Дэвид Келхун.