Космические лоты выставят на аукционе в Париже

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже состоится аукцион, на котором представят 130 космических объектов, сообщает французское издание Paris Match .

Торги пройдут 21 октября, они приурочены к 50-й годовщине высадки первого человека на Луну.

Впервые на аукционе будет представлен знаменитый метеорит Мон Дье весом 364 кг, который был обнаружен в 2010 году в горах Арденнах. Мон Дье является третьим по величине метеоритом, сохранившимся во Франции. По оценкам экспертов, небесный объект, состоящий из железа, никеля и сульфида, стоит от 80 до 120 тыс. евро.

Среди лотов также будет фрагмент лунного метеорита, вес которого составляет 157 кг. Он был обнаружен в 1968 году французским фермером в департаменте Об. Он оценивается экспертами в 30-50 тыс. евро.

Кроме того, будут представлены фотографии НАСА, копия пресс-кита миссии Apollo 11, а также некоторые научные экспонаты.

Аукционный дом Lucien Paris, который организует торги, покажет космические объекты всем желающим на открытой выставке 19 и 20 октября.-0-