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30 мая 2020, 23:05

Космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами стартовал к МКС

Фото AP Photo
Фото AP Photo

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту стартовал к Международной космической станции (МКС) 30 мая в 15:22 по времени Восточного побережья США с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция запуска шла на сайте NASA, сообщает ТАСС.

Включение второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, выводящей Crew Dragon на орбиту, произошло по графику через 2,5 минуты после старта.

Стыковка корабля с МКС должна произойти через 19 часов.

В отличие от грузовых кораблей Dragon, которые после сближения с МКС захватывал дистанционный манипулятор, Crew Dragon оснащен автоматической системой стыковки.

За запуском на космодроме наблюдали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс. Через 2 минуты и 36 секунд после старта произошло отделение первой ступени ракеты-носителя. Ожидается, что она будет посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 был осуществлен со второй попытки. 27 мая старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

Это первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.-0-

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