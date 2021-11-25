Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 25 ноября 2021
Минск Переменная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:26 Фильм "Авантюры Прантиша Вырвича" выйдет в прокат с 1 декабря Афиша
19:19 Чехия вводит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса В мире
19:05 Общество дружбы "Германия-Беларусь" заявило о трудностях в реализации инициатив между двумя странами Общество
18:48 Космический корабль "Прогресс МС-17" успешно затоплен в Тихом океане В мире
18:44 Американский режиссер: для меня большое счастье приехать в родную Беларусь и увидеть, как здесь живут Культура
18:43 Форум о непрерывном педагогическом образовании в СНГ состоялся в Москве Общество
18:34 КГК: число долгостроев в Гродненской области снизилось на 30%, нужны решения по оставшимся Регионы
18:33 Пятеро детей погибли при взрыве в афганской провинции Тахар В мире
18:26 Лукашенко поздравил Румена Радева с избранием Президентом Болгарии Президент
18:20 ГАИ с наступлением зимы рекомендует водителям и пешеходам быть внимательнее Общество
18:18 Качество воды, трудовая адаптация молодежи: Петришенко провел прием граждан в Пинском районе Регионы
18:12 Документальный фильм "Qazaq. История золотого человека" про Назарбаева создавался 19 месяцев Культура
18:03 Малый и средний бизнес за 10 месяцев обеспечил 41,6% всех поступлений в бюджет Минска Регионы
18:02 В Беларуси за 9 месяцев количество юрлиц и ИП выросло до 375 тыс. Экономика
17:58 "БелЭмса" направила гуманитарный груз для беженцев Общество
17:54 В Минском районе задержан закладчик психотропа Происшествия
17:47 Американский режиссер Лопатенок: против Беларуси ведется хорошо организованная и проплаченная информвойна Общество
17:47 Национальный аэропорт Минск скорректировал информацию о вывозных рейсах в Ирак Общество
17:46 Предприятия Минпрома в январе-сентябре увеличили экспорт продукции почти на 40% Экономика
17:46 Карпенко: ИТ помогают обучаться через всю жизнь Общество
17:43 Депутат: Беларусь в ситуации с беженцами делает все возможное Общество
17:37 От идеи до реализации: международный студенческий конгресс соберет более 100 экологов в БГУ Общество
17:33 В Беларуси принята стратегия в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года Экономика
17:33 Минобороны: принято решение о наращивании дежурных сил ПВО и совместном патрулировании с ВКС России Общество
17:30 РФПИ: в Венгрии "Спутник V" показал 98-процентную защиту от летальных случаев В мире
17:29 "Приходят даже ярые антипрививочники". Как сарафанное радио помогло прививочной кампании в Толочинском районе Регионы
17:26 ФОТОФАКТ: Японский актер и режиссер Тэцуро Симагути провел мастер-класс в Минске Культура
17:17 Ковалевич: поколение мира должно сохранить историческую правду о великом подвиге советских воинов Регионы
17:10 В Славгородcком районе перезахоронили останки 25 красноармейцев Регионы
17:09 Компьютерную программу для смотровых комиссий исполкомов разрабатывают в Брестской области Регионы
Все новости
Все новости
В мире
25 ноября 2021, 18:48

Космический корабль "Прогресс МС-17" успешно затоплен в Тихом океане

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

25 ноября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Космический корабль "Прогресс МС-17" успешно сведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"Грузовой корабль "Прогресс МС-17", отстыковавшийся сегодня днем от МКС, затоплен в несудоходной части Тихого океана", - сообщается в Twitter госкорпорации.

"Несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты корабля (их не так много) упали на кладбище космических кораблей", - отметили в Роскосмосе, добавив, что теперь миссия корабля завершилась.

Ранее "Прогресс МС-17" отстыковался от гермоадаптера модуля "Наука" вместе с переходной проставкой, которая обеспечивала стыковку транспортных кораблей "Союз МС" и "Прогресс МС". Теперь многоцелевой лабораторный модуль готов к стыковке грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ", которая запланирована на 26 ноября в 18.26.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
космос Россия
Новости рубрики В мире
Фото из архива Чехия вводит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Фото vesti.ru Пятеро детей погибли при взрыве в афганской провинции Тахар
Фото РИА Новости РФПИ: в Венгрии "Спутник V" показал 98-процентную защиту от летальных случаев
Фото pexels Полиция Каталонии применила силу против устроивших акцию студентов
Фото из архива В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим на шахте "Листвяжная"
Фото vesti.ua В Киеве проходит митинг против возросших тарифов на услуги ЖКХ
Главное
Во время заседания Лукашенко: работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую
"Дальнейший шаг по пути развития народовластия". Сергеенко о проекте обновленной Конституции
Головченко: назрела необходимость подготовки договора о сотрудничестве между ШОС и ОДКБ
СУПЕРАКЦИЯ в Minsk World! Черная пятница начинается СЕГОДНЯ! Лучший момент для инвестиций настал!
Топ-новости
"Посмешище полное". Лукашенко рассказал о новом плане беглых по дестабилизации страны
Швед: в действиях политиков отдельных государств нацизм приобрел второе дыхание
Минобороны: принято решение о наращивании дежурных сил ПВО и совместном патрулировании с ВКС России
Пожертвовать жизнью ради спасения других могли только люди, любящие жизнь: сослуживцы вспоминают Героев
Американский режиссер Лопатенок: против Беларуси ведется хорошо организованная и проплаченная информвойна
Миклашевич подчеркивает важность активного участия граждан в обсуждении проекта обновленной Конституции
КОММЕНТАРИЙ: Что чрезмерно, то не здорово. Что сегодня не так в Польском Королевстве
Вольфович: международная архитектура безопасности рушится на глазах
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1674 пациента с COVID-19, выписаны 2252
ФОТОФАКТ: Японский актер и режиссер Тэцуро Симагути провел мастер-класс в Минске
Украинский политолог: Запад расплачивается за свои действия на Ближнем Востоке
Huawei на #GBCregions о перспективах развития "зеленой" энергетики в Беларуси
КОММЕНТАРИЙ: Развитие - необходимость или неизбежность?
Караник: к качеству продуктов для беженцев отношение очень серьезное
Около 600 электрозарядных станций до конца года появятся в Беларуси
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.