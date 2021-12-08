Космонавт - корреспондент ТАСС и два японских туриста отправились на МКС

Фото ТАСС

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20" стартовала сегодня с площадки № 31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур, сообщает ТАСС. На "Союзе МС-20" на МКС отправились космонавт Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Они проведут на борту станции 12 суток и вернутся на Землю утром 20 декабря. ТАСС и "Роскосмос" подписали 17 ноября меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции. Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции, его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео посмотреть на сайте и официальных страницах в социальных сетях.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!