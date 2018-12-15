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Косово приступило к созданию собственной армии

В мире 15.12.2018 | 01:21
Фото BBC
Фото BBC

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Косова 14 декабря принял пакет законов о преобразовании сил безопасности в постоянную армию. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Согласно трем законам, принятым 14 декабря, Косово создаст министерство обороны и расширит задачи и полномочия Сил безопасности Косова (СКК), которые в итоге превратятся в постоянные вооруженные силы численностью в 5000 военнослужащих и 3000 резервистов.

Сейчас в СКК 2200 человек, и в их задачи входит в основном реагирование на кризисные ситуации и стихийные бедствия, а также обезвреживание оставшихся с войны боеприпасов.

По словам официальных лиц Косова, процесс преобразования займет не меньше десяти лет. Косовские албанцы рассматривают решение парламента как шаг к укреплению государственности.

Конституция Косова не запрещает создать армию, но для этого нужны голоса двух третей всего парламента - в нем 120 депутатов - и при этом двух третей из 20 депутатов, избранных по квоте национальных меньшинств. Большая часть из этих депутатов, избранных по квоте, - сербы, а они выступают против создания армии.

14 декабря албанские депутаты проголосовали за пакет законов о вооруженных силах единогласно, а 11 депутатов-сербов бойкотировали голосование.-0-

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