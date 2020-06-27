Коста-Рика откроет воздушные границы 1 августа

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коста-Рика 1 августа снимет ограничения на международное пассажирское авиасообщение, введенные для борьбы с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету El Mundo.

Въезд будет открыт только для граждан стран, в которых эпидемиологическая ситуация не представляет опасности. Подробный список власти опубликуют позже.

Правительство Коста-Рики 16 марта объявило чрезвычайное положение. Приостановили работу учебные заведения и бары, закрылись пляжи и парки, были отменены массовые мероприятия, закрыты границы страны. В мае власти разрешили работать ресторанам и спортивным залам при условии заполнения не более чем наполовину.

О первом случае заражения коронавирусом в Коста-Рике сообщили 6 марта. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 2684, умерли 12 человек, 1227 пациентов выздоровели.-0-