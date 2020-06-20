Коста-Рика приостанавливает план восстановления экономики из-за второй волны COVID-19

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Коста-Рики объявило, что в стране приостанавливается план восстановления экономики в связи со второй волной эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает 20 июня Синьхуа.

В начале июня ведомство объявило о второй волне COVID-19 в стране, за последние сутки здесь зафиксировано 119 новых случаев заражения, а общее число случаев заражения достигло 2058.

Правительство Коста-Рики вновь введет некоторые противоэпидемические меры -будут закрыты магазины, театры, кинотеатры и музеи, временно отменены футбольные матчи, ограничено движение транспорта, введен комендантский час.-0-