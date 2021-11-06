Коста-Рика стала первой страной с обязательной вакцинацией от COVID-19 для детей

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коста-Рика стала первой страной в мире, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на сайт местного Минздрава.

"В соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии постановила, что вакцинация от коронавируса становится обязательной для всех несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии в Коста-Рике были зарегистрированы 562 316 человек с положительным тестом на COVID-19. По данным за 5 ноября, в стране зафиксировано 487 новых случаев заражения коронавирусом, 10 пациентов с COVID-19 умерли. В стране полный курс вакцинации прошли 55,44% населения.-0-