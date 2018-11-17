Коттедж актера Энтони Хопкинса в Калифорнии чудом уцелел от огня

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Особняк голливудского актера Энтони Хопкинса уцелел среди выжженной лесными пожарами территории на юге Калифорнии. Об этом сообщает МИР 24.
На снятых с воздуха кадрах в Малибу видно, что стихия обошла жилище актера, хотя деревья и соседние постройки вокруг полностью сгорели. Осталась нетронутой даже лужайка рядом с домом.
До этого лесные пожары уничтожили дома шотландского актера Джерарда Батлера и канадского музыканта Нила Янга, американского рэпера Канье Уэста и его супруги Ким Кардашьян.-0-
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