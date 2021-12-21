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21 декабря 2021, 20:37

Красная зона карантина в Украине с 23 декабря сократится до двух областей

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21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть областей Украины с 23 октября выходят из красной зоны карантина, после чего самые строгие ограничения останутся в двух областях. Такое решение приняла сегодня Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщает ТАСС.

"По результатам комиссия решила установить с 00.00 23 декабря 2021 желтый уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram-канале.

Таким образом, в красной зоне останутся только Волынская и Запорожская области.

С 6 декабря украинские власти ужесточили карантинные требования в регионах, которые находятся в желтой зоне эпидемической опасности. Ограничения касаются прежде всего невакцинированных граждан. Посещать общественные учреждения в желтой зоне смогут только те, кто получил как минимум одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ. Также посещение разрешено тем, у кого есть отрицательный тест на коронавирус (действителен в течение 72 часов) или сертификат о выздоровлении. Это же требование касается сотрудников таких учреждений.

В желтой зоне будет запрещена работа учреждений образования, если их персонал в полном составе не привит хотя бы одной дозой вакцины. Это требование распространяется также на работу кинотеатров, театров, заведений общественного питания, спортзалов, бассейнов.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз кабмин продлял его до 31 декабря. Регионы делятся на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. В стране с населением около 41 млн полностью иммунизированы 12 986 872 человека, при этом одну прививку сделали 14 386 385 человек. За все время пандемии на территории Украины заразились 3 616 716 человек, выздоровели 3 357 405, умерли от осложнений 93 608 пациентов.-0-

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