Красная зона карантина в Украине увеличилась до 17 областей

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине красная зона карантина увеличилась до 17 областей. Об этом сообщается на сайте Минздрава страны.

В оранжевой зоне находятся пять регионов, а в желтой только три области - Кировоградская, Закарпатская и Тернопольская.

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 068 человек, умерли 473. Больше всего случаев заражений за сутки было зафиксировано в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Львовской областях.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Украине было зарегистрировано 3 218 967 случаев заражения COVID-19, умерли 76 657 человек.-0-