Красный Крест объявил национальный кризис из-за нехватки донорской крови в США

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американское отделение Красного Креста заявило о национальном кризисе в США из-за нехватки донорской крови. Соответствующая информация была опубликована на официальной сайте организации.

"Американский Красный Крест столкнулся с общенациональным кризисом крови - самой большой нехваткой крови за более чем десятилетие, что представляет серьезную опасность для лечения пациентов. Врачи были вынуждены принимать трудные решения о том, кому будут делать переливания крови, а кому придется ждать, пока не появится больше донорской крови", - информирует организация.

В сообщении указывается, что Красный Крест обеспечивает поступление 40% донорской крови в США. С марта 2020 года общее снижение донорства крови в стране составило 10%.-0-