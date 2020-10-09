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09 октября 2020, 11:53

Красный Крест: с приближением холодов гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе может ухудшиться

Фото EVN Report
Фото EVN Report
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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С приближением холодов гуманитарная ситуация в зоне конфликта в Нагорном Карабахе может быстро ухудшиться, сообщается на сайте Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Эскалация конфликта вдоль линии соприкосновения, начавшаяся утром 27 сентября 2020 года, вызывает серьезную тревогу, поскольку стороны конфликта прибегли к тяжелому вооружению и обстреляли густонаселенные районы. С приближением зимы гуманитарная ситуация может быстро ухудшиться. Для людей, запертых в подвалах. Для пожилых людей, лишенных медицинской помощи, или детей, лишенных образования. Для всех", - говорится в сообщении МККК.

Фото <a href="https://www.reuters.com" target="_blank" rel="nofollow">Reuters</a>
Фото Reuters

По данным организации, сотни домов и ключевых объектов инфраструктуры, таких как больницы и школы, были разрушены или повреждены в результате сильного артиллерийского огня и воздушных атак, в том числе ракет. Другая инфраструктура - дороги, электричество, линии связи - также была повреждена.

"Люди, которых мы встречали, боятся за себя и свои семьи. Они задаются вопросом, куда идти или что делать, чтобы оставаться в безопасности. Многие семьи, в том числе младенцы и маленькие дети, проводят дни и ночи в неотапливаемых подвалах, чтобы избежать насилия", - отмечает Красный Крест.

Фото <a href="https://www.icrc.org/ru" target="_blank" rel="nofollow">Международного комитета Красного Креста</a>
Фото Международного комитета Красного Креста

Организация уже предоставила больницам Нагорного Карабаха предметы первой необходимости - комплекты для раненых, лекарства, бинты. Вместе с тем из-за интенсивности боев возможности сотрудников МККК передвигаться и оценивать масштабы гуманитарных потребностей в регионе сейчас ограничены.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Счет убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения, уже идет на сотни.

Фото <a href="https://apa.az/" target="_blank" rel="nofollow">APA</a>
Фото APA

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими к нему районами.-0-

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