Красный Крест заявил о 22 погибших при взрыве топливного резервуара в Ливане

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 22 человека погибли, 79 пострадали при взрыве в воскресенье резервуара для хранения топлива в районе Аккар на севере Ливана. Об этом информировал в Twitter руководитель Ливанского общества Красного Креста Джордж Кеттане. По его данным, несколько человек пропали без вести, сообщает ТАСС."Причина взрыва остается неизвестной, на месте работают 24 бригады скорой помощи, которые доставляют пострадавших в больницы города Триполи, у большинства из них ожоги различной степени тяжести", - отметил он.По сведениям телеканала MTV, в резервуаре находилось 60 тыс. л мазута. Взрыв прогремел в 03:30 (совпадает с мск), следом начался сильный пожар. По словам очевидцев, спасатели сумели локализовать пламя. Ранее о 20 погибших при взрыве также сообщил телеканал Al Arabiya. По данным его источников, по меньшей мере 22 бригады скорой помощи ливанского Общества Красного Креста были задействованы в связи с инцидентом.-0-