Красный уровень эпидопасности введен в пяти областях Украины

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня красный уровень эпидемической опасности начинает действовать в пяти областях Украины. Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов, сообщает Укринформ.

Как отметил политик, по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии было принято решение установить с 18 октября красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях. Ранее, 15 октября, в красную зону эпидопасности попала Херсонская область.

Как информирует РБК-Украина, в красной зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центоров, торговых центров. Продолжить работу в этой зоне могут только продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки. Ограничений для работы транспорта в красной зоне нет, однако местные власти имеют право ввести их по своему усмотрению.

В Минздраве Украины не исключают расширения красной зоны карантина в ближайшее время. "Не исключаем, что в ближайшее время красный уровень могут установить и в других областях. Поэтому именно сейчас у каждого гражданина есть выбор: сделать прививку или дальше жить в карантинных правилах", - заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 9524 новых случая заражения коронавирусом, число летальных исходов составило 177. Всего с начала пандемии в стране выявили 2 644 694 случая заболевания COVID-19, выздоровели 2 329 418 пациентов, умерли 60 810 человек.-0-