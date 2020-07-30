30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает РБК-Украина.

"Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился", - заявил Леонид Кравчук в своем видеообращении.

Первый президент Украины сказал, что уже многое видел в своей жизни, но время для отдыха не пришло.

Отмечается, что окончательное решение об утверждении главы украинской делегации в ТКГ - за президентом страны Владимиром Зеленским.

28 июля стало известно, что Леонид Кучма решил прекратить участие в трехсторонней контактной группе. Он сообщил, что за последний год работа ТКГ была восстановлена и значительно продвинулась, были достигнуты важные договоренности. Он также отметил, что и впредь при необходимости готов делиться опытом и содействовать дальнейшему процессу установления мира в Донбассе.-0-