Кристин Лагард уходит в отставку с поста главы МВФ

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кристин Лагард подала в отставку с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда, сообщает
По ее словам, данное решение принято в интересах МВФ и ускорит выбор преемника. Полномочия нынешнего директора-распорядителя истекут 12 сентября.
Кристин Лагард возглавляла МВФ с июля 2011 года. До этого она занимала пост министра экономики и финансов Франции.
Две недели назад лидеры Евросоюза выдвинули кандидатуру Лагард на пост главы Европейского центрального банка. Если депутаты Европарламента одобрят такой выбор, она станет первой женщиной-председателем ЕЦБ.-0-
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