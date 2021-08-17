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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Критическая ситуация с коронавирусом наблюдается в 16 регионах Украины. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, сообщает РБК-Украина.Отмечается, что эпидемическая ситуация в Украине постепенно ухудшается. Кровати с кислородом и реанимационные кровати заполнены пациентами с коронавирусом на 10% и 15%. "Это относительно небольшие показатели, если сравнивать с периодом начала 2021 года, когда было плато перед весенней волной", - сказал Юрий Ганиченко. Но нагрузка на систему здравоохранения ускоряется, госпитализации уже на четверть превышают выписки.Всего с начала пандемии в Украине выявили 2 267 219 случаев заражения COVID-19. Число летальных исходов составило 53 296.-0-