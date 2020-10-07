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07 октября 2020, 17:17

Кризис в Израиле: коронавирусный локдаун наносит тяжелейший ущерб экономике

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7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый день локдауна наносит израильской экономике тяжелейший ущерб. Видимая часть его выражается в ежедневном росте армии безработных и закрытии предприятий малого бизнеса, сообщает израильский портал Israelinfo.

По данным службы занятости Израиля, только за последние сутки на бирже труда зарегистрировались 4256 новых безработных. С начала осенних праздников на учет службы занятости стали 223 272 человека, потерявших работу. О масштабах кризиса в области занятости свидетельствуют следующие цифры: в дни Рош а-Шана (18-20 сентября) на бирже труда зарегистрировались 42 тыс. израильтян, к 22 сентября их было уже 70 тыс., а 4 октября число безработных возросло до 207 тыс.

Работодатели, как правило, не увольняют работников, а отправляют их в отпуск без выплаты зарплат, чтобы избежать связанных с увольнением расходов. Таким образом, сегодня львиная доля безработных второй волны COVID-19 (почти 200 тыс. человек) - люди, отправленные в отпуск.

Всего на учете службы занятости стоят 950 989 граждан Израиля.

Другая сторона углубляющегося кризиса - закрытие предприятий малого бизнеса и резкое снижение платы за съем коммерческих площадей в городах, в основном ресторанов, кафе, магазинов и т.д. Газета The Marker пишет, что владельцы этих площадей предлагают коммерсантам и рестораторам самые низкие цены за съем на ближайшие три года, но не находят желающих рискнуть.

Между тем, как сообщает Euronews, несмотря на карантинные ограничения, израильтяне продолжают выходить с протестами на улицы крупных городов страны. Демонстранты выражают недовольство тем, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его кабинет справляются с кризисной ситуацией. В ходе маршей в крупных городах отмечаются столкновения манифестантов с полицией.

"Я сейчас без работы. До коронавируса я была официанткой, но они закрыли все рестораны. Потом их на какое-то время открыли, но закрыли снова. У меня не было ни денег, ни работы в течение многих месяцев. Я не испытываю оптимизма в отношении развития ситуации. Мне кажется, будет очень плохо", - рассказала в интервью Euronews участница протеста Ротем Цедек.

С 18 сентября в Израиле действует уже второй в этом году карантин. По меньшей мере до 14 октября в стране останутся закрытыми школы, рестораны, спортклубы и все предприятия, которые связаны с приемом клиентов. Действуют и ограничения на передвижения граждан, собрания и акции протеста. Власти объясняют введение жестких ограничительных мер необходимостью сдержать распространение коронавируса.-0-

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