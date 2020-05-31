Круизные лайнеры не смогут заходить в воды Канады до 31 октября

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на заход круизных лайнеров в канадские воды продлен до 31 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

Сообщается, что в 2019 году в международные порты Канады зашли 140 круизных лайнеров из 10 стран. Они перевезли около 2 млн туристов.

В марте из-за пандемии нового коронавируса Канада ввела запрет на вход в ее воды лайнеров до 1 июля. Эти меры касаются только тех судов, на борту которых более 100 пассажиров и членов экипажа. Разрешение на заходы в порты судам, на борту которых могут находиться до 100 человек, с 1 июля будут выдавать власти канадских провинций.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 января. Всего заразились уже около 90 тыс. человек, 47 тыс. из них выздоровели, почти 7 тыс. пациентов умерли.-0-