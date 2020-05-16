Круизный лайнер Diamond Princess покинул Японию

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круизное судно Diamond Princess, которое долгое время стояло в порту Йокогама из-за вспышки новой коронавирусной инфекции, сегодня покинуло Японию и направилось в Малайзию, сообщает телеканал NHK.

О дальнейшем маршруте лайнера не сообщается. Все круизы Diamond Princess приостановлены до октября.

Как сообщалось ранее, лайнер вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Мужчина сошел на берег 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на судне, где находились более 3,6 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин. Всего на лайнере заразились 712 человек, 13 умерли, еще четыре человека до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

На сегодняшний день общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж Diamond Princess, превышает 16,9 тыс., умерли более 740 человек.-0-