Круизный лайнер столкнулся с прогулочным катером в Венеции

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круизный лайнер MSC Opera столкнулся с прогулочным катером в Венеции, не менее пяти человек пострадали, сообщает газета La Repubblica .

Инцидент произошел у пристани Сан-Базилио сегодня утром. Всего на борту катера находились 130 человек, четыре из которых получили травмы. Также пострадал один пассажир круизного лайнера. На месте происшествия работают медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Как уточняет агентство ANSA, столкновение произошло во время швартовки. Два человека доставлены в больницу с легкими травмами. Национальность пострадавших пока не сообщается.-0-