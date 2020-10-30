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30 октября 2020, 09:11

Крупная авария на северо-западе Сенегала - погибли 16 человек

Фото из архива
Фото из архива

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 16 человек погибли и 53 получили травмы в результате серьезного ДТП, произошедшего 29 октября на северо-западе Сенегала. Об этом сообщает Синьхуа.

Как заявило Министерство сухопутного транспорта западноафриканской страны, авторефрижератор, ехавший в Дакар, столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим в город Сен-Луи на севере Сенегала. Как показало предварительное расследование, причиной ДТП стало нарушение грузовиком правил при обгоне. Состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое.

Согласно официальной статистике, в Сенегале ежегодно свыше 600 человек погибают в автомобильных авариях, 80% ДТП вызваны человеческим фактором.-0-

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