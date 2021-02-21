Крупная деталь самолета упала на жилой квартал в США

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупная деталь обшивки пассажирского авиалайнера Boeing упала возле жилых домов в городе Брумфилд в американском штате Колорадо, сообщает телеканал Fox News.

Самолет авиакомпании United Airlines выполнял рейс из Денвера в Гонолулу. Во время полета отказал двигатель - повредилась обшивка самолета. Большая часть обломков упала в парке Коммонс, а также в жилых кварталах районов Нортмур и Ред Лиф.

Самолет успешно совершил посадку в аэропорту Денвера. Сообщений о пострадавших не поступало.-0-