Крупнейшая сеть кинотеатров в Великобритании закроется в связи с пандемией до 2021 года

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4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая крупная сеть кинотеатров в Великобритании Cineworld временно закроется, поскольку из-за пандемии коронавируса откладывают премьеры ожидаемых фильмов. Об этом сообщает газета The Sunday Times.
В результате потерять работу могут около 5,5 тыс. человек. Большинству из них предложат написать заявление об уходе по собственному желанию.
Как ожидается, работа кинотеатров возобновится в 2021 году, поскольку до декабря крупные премьеры не планируются.-0-