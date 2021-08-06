Крупнейшая система океанских течений почти достигла коллапса

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) в Атлантическом океане замедлилась до рекордных показателей. Эта система течений переносит тропическое тепло к северным широтам и оказывает глобальное влияние на климат планеты. В нее входит и знаменитый Гольфстрим, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Nature Climate Change.

Климатолог Никлас Бур из Берлинского свободного университета в Германии оценил состояние АМОС и пришел к выводу, что это не естественный спад, а признак грядущих переломных изменений.

В течение последних столетий система течений несла теплую воду из тропиков к полюсу. По пути вода постепенно испарялась и становилась все более плотной по мере снижения температуры и увеличения солености. Этот процесс не только перераспределяет тепловую энергию по всему океану и атмосфере, но и поддерживает перемещение минералов и органических соединений, которые удобряют океанские воды.

Ученые заявляют, что появляется все больше свидетельств об изменениях АМОС. Предыдущее исследование показало, что ее сила упала до самых низких значений за тысячу лет.

Учитывая сложность климатических моделей, точная причина сдвига неизвестна. Вероятнее всего, увеличение стока талых вод с ледников изменяет температуру и соленость и тормозит функционирование всей системы.

Автор нового исследования заключил, что система течений может в скором времени утратить стабильность. "Недавно обнаруженное снижение АМОС в течение последних десятилетий - это не просто колебания, связанные с низкочастотной изменчивостью климата или линейной реакцией на повышение температуры", - говорится в тексте научной работы.

В ХХ веке система течений изменилась так сильно, что уже не сможет восстановиться до прежнего состояния и перейдет в новую фазу, где циркулирующие течения будут крайне слабыми. Последствия такого развития событий очень сложно предсказать. Большинство ученых сходятся на том, что это охладит планету и изменит сценарий глобального потепления.

"Огромные изменения в распределении энергии и питательных веществ в атлантических течениях будут иметь глубокие последствия для погодных систем и экологии по всей Европе и Америке, оказывая огромное экономическое воздействие на все, от сельского хозяйства до туризма", - считают эксперты.-0-