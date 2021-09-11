Крупнейшая террористическая атака произошла 20 лет назад на территории США

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 20 лет назад, 11 сентября 2001 года, произошла крупнейшая террористическая атака на территории США, в результате которой погибли 2996 человек, сообщает БЕЛТА.

20 лет назад боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка - башни Всемирного торгового центра, а два других - на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

11 сентября 2001 года в 8.46 самолет Boeing 767 авиакомпании American Airlines, следовавший из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в Северную башню Всемирного торгового центра - 110-этажное здание. Удар пришелся между 93-м и 99-м этажами, мгновенно погибли сотни людей. Все ведущие вверх лестницы, начиная с 92-го этажа, оказались недоступны. Сотни людей попали в ловушку.

Во время крушения топливо из самолета взорвалось огненным шаром, который достиг нижних этажей и проник на четыре этажа под землю. В некоторых местах температура достигла 1000 градусов и густой черный дым окутал верхние этажи не только Северной, но и Южной башни.

В 9.03 второй самолет Boeing 767 авиакомпании United Airlines, следовавший из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в Южную башню Всемирного торгового центра, пробив стену между 77-м и 85-м этажами. На борту самолета были 56 пассажиров (в том числе пять террористов) и девять членов экипажа.

В 9.37 третий самолет Boeing 757 авиакомпании American Airlines, следовавший из Вашингтона в Лос-Анджелес, врезался в западную стену здания Пентагона, штаб-квартиру министерства обороны США. Жертвами взрыва стали все 64 человека на борту и 125 человек в штабе Министерства обороны. Еще десятки получили серьезные травмы.

В 9.58 за 11 секунд Южная башня ВТЦ рухнула. Все находившиеся в здании погибли, жертвы были на улице и в отеле Marriott, расположенном внутри комплекса Всемирного торгового центра.

В 10.03 самолет Boeing 757 авиакомпании United Airlines, следовавший из Ньюарка в Сан-Франциско, упал на поле в юго-западной части Пенсильвании, около города Шанксвилл. На борту самолета были 37 пассажиров (в том числе четыре террориста) и семь членов экипажа. Выживших нет.

В 10.28 всего за девять секунд рухнула Северная башня. Обломки Северной башни вызвали в ней пожар, который продолжался в течение почти семи часов.

Обломки башен также разрушили или повредили другие здания внутри и вокруг комплекса. В том числе и 47-этажное здание ВТЦ-7. В 17.20 здание ВТЦ-7 рухнуло.

В Нью-Йорке была проведена крупнейшая спасательная операция в истории города.

Жертвами терактов стали 2996 человек. Погибли граждане США и еще 92 государств. Погибшими при терактах также числятся 19 террористов.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, около 400 тыс. человек подверглись воздействию токсинов, получили различные травмы, в том числе эмоциональные, которые привели к хроническим заболеваниям и даже смерти в течение нескольких месяцев, пока продолжалась расчистка и восстановление мест крушения.

На месте разрушенных башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года был открыт Национальный мемориал и музей 11 сентября. Ежегодно в этот день в США проходит церемония в память о жертвах терактов.-0-