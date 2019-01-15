Крупнейшая в истории США школьная забастовка началась в Лос-Анджелесе

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 тыс. учителей Лос-Анджелеса начали 14 января крупнейшую в истории США школьную забастовку, сообщает CNN.

В течение нескольких недель между профсоюзом United Teachers Los Angeles и Объединенным школьным округом Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) велись переговоры, которые не привели к каким-либо результатам. Учителя требуют увеличения финансирования для школ с ограниченными ресурсами, повышения заработной платы на 6,5%, сокращения стандартизированного тестирования, роста числа консультантов, медсестер, социальных работников и библиотекарей. Среди главных требований учителей - уменьшение численности учеников в классах. Как сообщает американская газета The Washington Post, во многих классах средних и старших школ Лос-Анджелеса обучаются более 40 детей.

Забастовка затрагивает около 600 тыс. учащихся более 900 школ, однако занятия в начальных, средних и старших классах продолжаются, поскольку на время забастовок местные власти наняли около 2,4 тыс. человек дополнительного персонала: учителей, администраторов, библиотекарей и др. Многие родители на время забастовки решили оставить своих детей дома.

Как сообщает газета The New York Times, поддержку бастующим высказали несколько политиков-демократов, в том числе сенатор Камала Харрис из Калифорнии, которая, возможно, будет баллотироваться на пост президента в 2020 году. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, который вступил в должность всего неделю назад, высказался в адрес участников забастовки более сдержано. Он призвал стороны вернуться за стол переговоров и немедленно прийти к решению, которое вернет детей в классы и обеспечит уверенность родителей.

Поскольку переговоры между профсоюзом и Объединенным школьным округом Лос-Анджелеса зашли в тупик, забастовка может длиться несколько дней или даже недель. Эта забастовка учителей в Лос-Анджелесе - первая за 30 лет. Предыдущая школьная забастовка, прошедшая в городе в 1989 году, длилась 9 дней.-0-