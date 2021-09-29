Крупнейшее газохранилище Латвии может опустеть к началу 2022 года

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийский оператор системы передачи и хранения природного газа AS Conexus Baltic Grid обеспокоен действиями торговцев, хранящих запасы газа в Инчукалнском подземном хранилище. Руководитель отдела корпоративной стратегии компании Янис Эйсакс заявил: есть вероятность, что резервы топлива иссякнут уже к январю 2022 года. Об этом сообщает агентство LETA.

По словам Яниса Эйсакса, вызовом для газоснабжения страны станет разница между ценами зимы и весны 2022 года. На данный момент стоимость газа составляет 30 евро за мегаватт-час. "Это означает, что каждый лишний мегаватт-час, который торговцы закупают и хранят в Инчукалнсе, потенциально грозит потерей 30 евро весной следующего года", - пояснил Янис Эйсакс.

Кроме того, представитель AS Conexus Baltic Grid отметил, что в компании обеспокоены действиями торговцев, изымающих резервы газа из крупнейшего хранилища страны. "Предположим, что эта зима будет похожа на прошлогоднюю. Учитывая высокий ценовой риск, может возникнуть и та ситуация, когда Инчукалнс опустеет до января", - сказал Янис Эйсакс.

По словам эксперта, в таком случае в Инчукалнском хранилище к январю останется лишь резервный запас газа, установленный правилами Кабинета министров Латвии о порядке поставки и продажи топлива энергопотребителям в период энергетического кризиса и государственной угрозы. По словам Яниса Эйсакса, это порядка трех тераватт-часов.-0-