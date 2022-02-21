Крупнейшие авиакомпании Европы приостанавливают полеты в Украину

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд европейских авиакомпаний приостанавливает полеты в Украину, сообщает украинское издание "Страна".

Так, крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что приостанавливает полеты в Украину с 21 до 28 февраля.

Austrian Airlines ("Австрийские авиалинии") с 20 февраля приостановила полеты в Киев и Одессу.

Об отказе полетов в Украину до 28 февраля объявила авиакомпания Swiss Airlines ("Швейцарские авиалинии"). Авиакомпания также отказалась от транзитных полетов над Украиной.

Авиакомпания SAS ("Скандинавские авиалинии") заявила о прекращении полетов над воздушным пространством Украины в период с 20 по 27 февраля. По словам представителя компании Фрейи Аннаматц, рейсы из Копенгагена в Пекин и Шанхай изменят маршруты.

Такие решения были приняты авиакомпаниями на фоне обострения ситуации на Донбассе.-0-