Крупнейшие инвесторы призывают прекратить сжигание угля

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальные инвесторы, управляющие $32 трлн, выступили на климатической конференции ООН с резким предупреждением для правительств, требуя срочного сокращения выбросов углекислого газа и постепенного прекращения сжигания угля. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По мнению глобальных инвесторов, без принятия конкретных мер по сокращению выбросов углекислого газа мир столкнется с финансовым потрясением в несколько раз хуже, чем мировой экономический кризис 2008 года.

В число инвесторов входят крупнейшие в мире пенсионные фонды, представители страхового общества и управляющие активами. Они требуют отказа от субсидирования ископаемого топлива, а также предлагают ввести значительные налоги на использование углерода.

Представители инвестиционной компании Schroders заявили, что в долгосрочной перспективе без принятия конкретных действий по борьбе с глобальным потеплением мировые экономические потери могут составить $23 трлн в год. Этот постоянный экономический ущерб будет почти в четыре раза превышать масштабы воздействия мирового финансового кризиса 2008 года. По словам представителя рейтингового агентства Standard and Poor's, изменение климата больше не является проблемой будущего: эта проблема уже начала изменять функционирование мира.

Ключевым требованием заявления мировых инвесторов является поэтапный отказ от угольных электростанций по всему миру.

Глобальные инвесторы также хотят прекратить предоставление субсидий на уголь, нефть и газ, которые МВФ оценивает в $5 трлн в год. Страны G20 обещают решить этот вопрос в течение десятилетия. Только эта мера, согласно отчету ООН, подготовленному по случаю климатической конференции в Польше, может сократить глобальные выбросы углекислого газа на 10% к 2030 году

Двадцать четвертая конференция ООН по изменению климата проходит в Катовице с 2 по 14 декабря. В ней принимают участие лидеры десятков стран, тысячи экспертов, активистов, бизнесменов и представителей гражданского общества. По итогам работы планируется согласовать план реализации Парижского соглашения по климату, принятого в 2015 году.-0-