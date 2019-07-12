Крупнейший айсберг в Антарктиде пришел в движение

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два года назад огромная глыба льда откололась от шельфового ледника Ларсен С в Антарктиде. Так появился айсберг А68, который признали одним из самых крупных за всю историю наблюдений. С тех пор ученые следят за его передвижениями по спутниковым снимкам и радиолокационным датчикам, сообщает BBC News .

Последние исследования показывают, что он повернулся в водах моря Уэдделла и двинулся на север вдоль полуострова Белого континента.

Около года А68 находился возле основного ледяного шельфа, но в середине 2018 года попал в океанские течения, которые движутся почасовой стрелке. Его закрутило на 270 градусов и отнесло на 250 км на север. Айсберг длиной 160 км имеет толщину лишь 200 м. Вскоре после "рождения" от А68 откололся кусок льда площадью 13х5 км, который получил собственное имя А68b.

Сейчас "дочерний" айсберг находится в 110 км от основного.

Ученые прогнозируют, что со временем глыбы льда попадут в Антарктическое циркумполярное течение, которое перенесет их к Южной Атлантике по пути, известном как "аллея айсбергов".

Финальной точкой путешествия, вероятнее всего, станет "кладбище айсбергов" у острова Южная Джорджия – небольшая глубина и теплые течения полностью уничтожают даже самые крупные ледяные глыбы.-0-