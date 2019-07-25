Крупнейший импортер дизтоплива в Украину прекращает поставки из РФ

25 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Крупнейший импортер дизельного топлива в Украину Wexler Group прекращает с 1 августа поставки дизельного топлива из России трубопроводным транспортом в связи с установлением в Украине спецпошлины. Об этом компания сообщила своим клиентам и партнерам на странице в Facebook.

"С 1 августа Wexler Group вынуждена приостановить поставки дизельного топлива происхождением из РФ по трубопроводному транспорту в связи с принятием постановления Кабинета министров Украины, которым, в частности, устанавливается дополнительная спецпошлина 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября на импорт дизельного топлива", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что дополнительные спецпошлины делают дальнейшие поставки топлива по трубопроводному транспорту экономически нецелесообразными. Чтобы удовлетворить спрос клиентов, группа Wexler активно занимается диверсификацией источников и способов поставок.

Wexler Group является крупнейшим импортером российского дизтоплива по нефтепроводу "ПрикарпатЗападтранс". На украинские компании этой группы в первом полугодии 2019 года приходилось 35% всего импорта дизельного топлива.

17 июля правительство Украины ввело специальные пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ, импортируемые из России, в ответ на расширение российских экономических санкций. Согласно постановлению, специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое по трубопроводному транспорту, будет составлять 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября 2019 года, спецпошлина на поставки сжиженного газа равна 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября.-0-