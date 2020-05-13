Крупнейший в мире туроператор сократит 8 тыс. сотрудников из-за пандемии

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший в мире туроператор TUI (Touristik Union International) объявил о намерении сократить 8 тыс. сотрудников холдинга, или более 10% рабочей силы. Такие меры будут предприняты в связи с пандемией COVID-19, которая привела к прекращению большей части деятельности группы компаний, сообщает швейцарский журнал Bilan.

Руководство холдинга заявило, что эти меры являются вынужденными, чтобы сохранить представительства концерна в мире. Компания TUI рассчитывает таким образом добиться уменьшения административных расходов на 30%. В начале апреля стало известно, что TUI получит государственный пакет помощи объемом 1,8 млрд евро для снижения последствий распространения коронавируса.

На сайте холдинга сообщается о значительном чистом убытке TUI Group в последние месяцы деятельности, а также о сокращении операционной прибыли и оборота. При этом генеральный директор TUI Group Фриц Юссен настроен оптимистично: "Люди хотят путешествовать, Европа постепенно открывается". По его мнению, летний отдых может состояться, если люди будут ответственно придерживаться четких правил, особенно с точки зрения гигиены.

Сейчас в TUI работает более 70 тыс. человек по всему миру. Почти 30 млн человек являются клиентами оператора. Штаб-квартира TUI Group находится в Ганновере (Германия).-0-