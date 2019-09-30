Крупнейший за последние полвека айсберг откололся от Антарктиды

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30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший за последние 50 лет айсберг откололся от Антарктиды, сообщает ВВС.
Его вес составляет около 315 млрд т, площадь - более 1,6 тыс. кв.км. Айсберг получил название D28. Он образовался на восточном побережье Антарктики в зоне, имеющей название Эмери, от которой айсберги откалываются довольно часто. Прибрежные течения и ветры уносят D28 на запад. Потребуется несколько лет, чтобы он распался и полностью растаял.
За движением куска льда будут наблюдать специалисты, в том числе и с помощью спутников. В будущем айсберг может угрожать судоходству.
Более крупный айсберг - площадью 9 тыс. кв.км - был обнаружен в начале 1960-х годов.-0-