Крупное ДТП на севере Египта - 22 погибших

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 22 человека погибли, семеро получили травмы в результате крупного ДТП на севере Египта, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным полиции, в районе Порт-Саида произошло столкновение грузовика с автобусом, который перевозил египетских рабочих.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Это второе дорожно-транспортное происшествие с участием автобусов за один день. Ранее на междугородной автотрассе между Каиром и Хургадой в районе населенного пункта Заафарана в 200 км к югу от египетской столицы столкнулись грузовик и два автобуса, погибли шесть человек, еще 24 пассажира пострадали.-0-