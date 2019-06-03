Крупное ДТП на севере Пакистана: среди погибших 5 детей

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пакистанской провинции Белуджистан столкнулись пассажирский фургон и грузовик. В результате погибли по меньшей мере 14 человек, из них пятеро детей, сообщает пакистанская газета The Express Tribune .

Авария произошла сегодня ранним утром. Уточняется, что пассажирский фургон, направлявшийся из Кветты в Зхоб, на большой скорости столкнулся с грузовиком. Водители обоих транспортных средств по невыясненным пока причинам не справились с управлением, пишет индийская газета Business Standard .

Восемь раненых в результате аварии размещены в гражданском госпитале в Кветте, уточнили в полиции. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Район происшествия оцеплен, полиция проводит расследование.-0-