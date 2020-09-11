Крупное ДТП под Киевом: 5 погибших, 20 пострадавших

11 сентября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Бориспольском районе Киевской области (Украина) в ночь на 11 сентября произошло масштабное ДТП, в котором погибли 5 человек, еще 20 пострадали.

На 47-м км автодороги М03 произошло столкновение четырех транспортных средств: двух грузовиков, микроавтобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель DAF FT95 двигался в сторону украинской столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами - Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа полиции, причина трагедии выясняется.-0-