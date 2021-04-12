Крупное ДТП произошло в Рязани: столкнулось 12 авто

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцать автомобилей столкнулось в Рязани, пострадали девять человек, в том числе годовалый ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

"В Рязани на улице Каширина произошло столкновение 12 автомобилей. По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo, после чего по инерции столкнулись остальные транспортные средства", - сообщили в пресс-службе.

Пострадали девять человек, в том числе годовалый ребенок. "Пять пострадавших госпитализированы, четверым помощь оказана на месте", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, ребенок осмотрен в детской больнице, у него ушиб мягких тканей головы. "Четыре человека в областной больнице, у них нетяжелые травмы. Еще один пострадавший направлен в кардиологию, возможно, из-за стресса от происшествия", - сказал собеседник агентства.

Остальные пострадавшие при столкновении от госпитализации отказались.

По факту ДТП организована проверка. "В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению установленных законодательством требований, регламентирующих порядок перевозки пассажиров общественным транспортом и обеспечения дорожной деятельности", - сказано в сообщении.-0-