Крупное ДТП в Рио-де-Жанейро, пострадал 51 человек

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупная авария с участием двух автобусов и пяти автомобилей произошла в Рио-де-Жанейро, пострадал 51 человек, сообщает бразильский телеканал
ДТП произошло в автомобильном туннеле в центре города. Водитель одного из автобусов не смог затормозить и врезался в автобус, который ехал перед ним. После этого последовала цепная реакция, в результате чего были разбиты еще пять легковых автомобилей.
По данным полиции, все пострадавшие доставлены в близлежащие больницы, большинство из них получили легкие ранения. Причины аварии устанавливаются.-0-
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