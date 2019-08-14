Крупное ДТП в Рио-де-Жанейро, пострадал 51 человек

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупная авария с участием двух автобусов и пяти автомобилей произошла в Рио-де-Жанейро, пострадал 51 человек, сообщает бразильский телеканал Globo .

ДТП произошло в автомобильном туннеле в центре города. Водитель одного из автобусов не смог затормозить и врезался в автобус, который ехал перед ним. После этого последовала цепная реакция, в результате чего были разбиты еще пять легковых автомобилей.

По данным полиции, все пострадавшие доставлены в близлежащие больницы, большинство из них получили легкие ранения. Причины аварии устанавливаются.-0-