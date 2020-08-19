Крупное ДТП в Словакии: погибли четверо детей

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Словакии произошло серьезное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей погибли четверо детей и один взрослый, сообщает словацкий портал tvnoviny.sk.

Инцидент произошел днем 19 августа в муниципалитете Липтовский Трновец. Участниками аварии стали два микроавтобуса, в них находились в общей сложности 13 человек. По предварительной информации, один из автомобилей занесло на мокрой дороге, после чего произошло столкновение со вторым.

В результате происшествия погибли мальчики в возрасте от 6 до 11 лет, а также 43-летний мужчина. Также сообщается о двух серьезно травмированных.

На место аварии оперативно прибыли несколько машин скорой помощи и спасательный вертолет. Дорога в районе инцидента временно перекрыта в обеих направлениях.

Полиция начала расследование.-0-