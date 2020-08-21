Крупное возгорание на шахте в Китае: погибли 7 человек

21 августа, Цзинань /БЕЛТА - СИНЬХУА/. По меньшей мере семь человек погибли и еще девять пострадали в результате серьезного возгорания, которое произошло на угольной шахте в провинции Шаньдун на востоке Китая.

Инцидент произошел 20 августа на шахте Лянбаосы в уезде Цзясян. В момент возгорания под землей находились 19 горняков, спустя несколько часов их удалось извлечь из шахты. В результате 16 человек были экстренно доставлены в больницу с травмами и ожогами, сообщили в администрации уезда.

Впоследствии семеро из пострадавших скончались, несмотря на оказанную помощь. Еще девять находятся на лечении, один из них в тяжелом состоянии.

Правительство провинции Шаньдун создало группу для расследования причин трагедии.-0-