Крупные города Франции могут потерять около 2 млрд евро из-за карантинных мер

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поступления в бюджеты крупных городов Франции могут сократиться на 2 млрд евро в 2020 году из-за карантинных мер, введенных властями, сообщает ТАСС.

По оценке ассоциации France Urbaine, которая представляет 104 крупных населенных пункта во Франции, два режима самоизоляции негативно сказались как на налоговых поступлениях в местные бюджеты, так и на доходах городов от сборов за предоставление услуг, в том числе оплаты за проезд.

Во Франции с 30 октября был повторно введен режим самоизоляции в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом. В стране закрыты кафе, рестораны, бары, спортивные залы и клубы, запрещена работа магазинов, продающих товары не первой необходимости.

23 ноября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в телевизионном обращении, что принял решение отменить с 28 ноября некоторые ограничения в связи с тем, что властям удалось замедлить распространение коронавируса в стране. Предыдущий режим самоизоляции действовал в республике с 17 марта по 11 мая.-0-