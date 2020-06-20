Крупный лесной пожар бушует в Канаде

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный лесной пожар бушует в восточной канадской провинции Квебек. Об этом сообщил телеканал CBC.

Площадь возгорания - около 58 тыс. га. Огонь приближается к водохранилищу Пипмуакан, на берегах которого расположены жилые дома, а также гидроэлектростанция, которая дает электроэнергию 85 тыс. жителям региона Лак-Сен-Жан.

О пострадавших пока не сообщается.

На тушении лесного пожара заняты около 50 пожарных. Ликвидации возгорания мешает жаркая и сухая погода, установившаяся в последние недели на востоке Канады.-0-